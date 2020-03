Depuis l’arrêt des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, certains clubs comme l’OL ou Amiens ont choisi de mettre leurs joueurs et une partie de leur personnel en chômage partiel. Cependant, par l’intermédiaire de ses deux co-présidents Philippe Piat et Sylvain Kastendeuch, l’UNFP a officiellement demandé à ce que les clubs mettent leurs joueurs en congés.

« La mise en congés des joueurs et joueuses sous contrat pour la période du 17 au 31 mars 2020 (soit cette semaine et la semaine prochaine sans aucune activité) pour répondre aujourd’hui à la situation extrême rencontrée et vécue par nos adhérents. Les dispositions permettent aux clubs qui auraient déjà opté pour une activité partielle de modifier leur choix ». La raison ? « Parce qu’en l’état, le mois d’avril serait – nous l’espérons tous – plus propice pour justifier une nouvelle et réelle période d’activité partielle avec un retour aux entraînements collectifs et des travaux de réathlétisation nécessaires avant toute reprise d’une compétition. »