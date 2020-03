Le bureau exécutif de la Ligue de football amateur (LFA) a confirmé, jeudi, la suspension de la Coupe Gambardella et a décidé d’annuler les phases finales U17 et U19, en raison de l’épidémie du coronavirus. Restaient 8 journées à disputer dans le championnat U19 national, alors que Le Havre, Sochaux, Angers et Monaco occupaient la tête des poules A, B, C et D.

De même dans le championnat U17, où le PSG, Sochaux, l’OL, l’OM, Nantes et Guigamp étaient en tête des six poules. La LFA conserve un espoir de voir la Coupe Gambardella aller à son terme, si toutefois un retour à la compétition est autorisé par les autorités en sortie de crise sanitaire. De nouvelles dates devront être trouvées pour les quarts de finale, les demi-finale et la finale, prévue en levé de rideau de la finale de la Coupe de France, également reportée à une date ultérieure.

Les compétitions nationales concernées par ces décisions :

Annulation des phases finales des Championnats Nationaux U17 et U19

Report de la Coupe Gambardella Crédit Agricole (date ultérieure)

Annulation de la Coupe Nationale Futsal

Annulation du Challenge National de Futsal Féminin

Annulation de la Coupe Nationale de Football Entreprise

Report de la Coupe UEFA des Régions (saison prochaine)

Le tirage des quarts de finale de la Coupe Gambardella