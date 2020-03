Le coronavirus est au centre de toutes les préoccupations ces derniers jours. Alors que l’épidémie est en constante évolution (plus de 210 cas en France), la Ligue de Football Professionnel joue la carte de la sécurité. L’instance vient de publier un communiqué dans lequel elle explique avoir modifié les protocoles d’avant match dans ses compétitions.

« Afin de prévenir la propagation du coronavirus et de promouvoir les gestes barrières, la Commission des Compétitions de la LFP a modifié le protocole d’avant-match. Les joueurs et l’arbitre central tiendront par l’épaule les « escort kids » à l’entrée des équipes ; après l’alignement des joueurs, ces derniers se disperseront sur le terrain ; les poignées de mains entre les entraîneurs, arbitres et délégué seront supprimées », peut-on lire dans ce communiqué. Ce dispositif sera maintenu jusqu’à nouvel ordre.