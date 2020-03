Après l’Italie, l’Espagne, la Suisse et le Portugal, alors que l’Angleterre et la France n’ont encore pris aucunes dispositions, au tour des Pays-Bas d’interrompre leur championnat. Le site officiel de l’Eredivisie, premier échelon du football néerlandais, a publié un communiqué expliquant que « tous les matches de football d’Eredivisie et de Keuken Kampioen Divisie (D2) programmés jusqu’au 31 mars ont été reportés ». C’est le gouvernement néerlandais qui a annoncé cette mesure lors d’une conférence de presse après une réunion de crise portant sur le coronavirus.

Aux Pays-Bas, ce sont plus d’une centaine d’événements qui ont été annulés. Il est demandé à la population de travailler, dans la mesure du possible, à domicile, alors que toute personne souffrant de fièvre ou de problèmes respiratoires est invitée à rester confinée. Ces mesures s’expliquent par la présence de cas non-traçables de malades porteur du coronavirus détectés aux Pays-Bas. Les 27e et 28e journées du championnat de première division sont donc reportées à une date ultérieure, qui n’est pas encore connue. Pour rappel, l’Ajax et l’AZ Alkmaar occupent la tête, avec 56 points, à neuf journées de la fin.