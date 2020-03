Alors que l’épidémie de coronavirus sévit chaque jour un peu plus en France et dans le monde entier, les répercussions sur le football se font de plus en plus importantes. En Ligue 1, le protocole des matches a par exemple été modifié par mesure de précaution alors que du côté de la Serie A, cinq rencontres ont été reportées, dont le choc au sommet entre la Juventus et l’Inter Milan.

Dans l’Hexagone, le coronavirus a obligé le FC Chambly à réagir face à la propagation du virus : « en conformité avec un arrêté préfectoral imposé par la situation sanitaire dans le département, le FC Chambly-Oise a décidé de suspendre tous les entraînements, matches officiels ou amicaux pour ses licenciés mineurs (U6 à U18) jusqu’au 14 mars inclus », peut-on lire dans le communiqué de l’actuel 13e de Ligue 2. Pour rappel, l’Oise est, avec la Savoie, le principal foyer de l’épidémie du Covid-19.