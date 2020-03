Plus les heures passent, plus les instances dirigeantes des différents pays de football suspendent leur championnat. Ainsi, après l’Italie et l’Espagne, c’est au tour de la fédération portugaise d’annoncer la suspension pour une durée indéterminée de ses compétitions nationales.

« Le groupe d’urgence créé par le président de la FPF pour surveiller l’impact de Covid-19 s’est réuni ce jeudi matin. Compte tenu de la limitation croissante de l’accès aux installations sportives et de la nécessité pour l’ensemble de la population de suivre des mesures efficaces d’hygiène et respiratoires, il a été décidé de suspendre les compétitions nationales de football et de futsal organisées par la Fédération portugaise de football. La mesure est appliquée à partir du 13 mars et est valable pour une durée indéterminée », peut-on lire sur le communiqué.