Toujours en quarantaine depuis qu’un joueur de l’équipe de basketball du Real Madrid a été contrôlé positif au coronavirus, les footballeurs de la Casa Blanca restent en contact. Et selon AS et Marca, les Merengues comptent bien venir en aide à la population espagnole fortement touchée par cette crise sanitaire.

Les deux quotidiens affirment en effet que les Madrilènes discutent régulièrement avec des spécialistes en la matière afin de cibler du mieux possible leur aide économique. Aucun détail sur les montants engagés, ni sur les cibles potentielles de ces dons, mais les deux journaux indiquent que les hommes du Real Madrid vont bientôt passer à l’action.