Le coronavirus est dans toutes les têtes. Alors que de plus en plus de cas positifs sont diagnostiqués chaque jours en Europe, les stars du ballon rond se mobilisent notamment en Italie, pays européen le plus touché par le Covid-19. C’est le cas de Lorenzo Insigne qui à fait un don de 100 000 euros aux hôpitaux de Campanie ou de Franck Ribéry qui a rassemblé 50 000 euros dans une cagnotte créée par la Fiorentina.

Un nouveau très beau geste est à souligner ce vendredi, cette fois-ci, en Allemagne. Leon Goretzka et Joshua Kimmich ont lancé la plateforme « We kick Corona » (nous combattons le coronavirus), sur laquelle ils ont fait un don d’1 M€. Tout le monde peut participer et les dons seront versés à des associations caritatives, sociales ou médicales, qui luttent contre le virus.