Comme plusieurs pays dans le monde, la France est frappée de plein fouet par la pandémie du coronavirus. Face à cette crise sanitaire sans précédent, le football français se mobilise. Dans une interview accordée à Canal +, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Rudi Garcia a affirmé que les techniciens de Ligue 1 et Ligue 2 allaient effectuer un don groupé pour aider à la lutte contre le coronavirus.

« On s’est mobilisés pour être tous ensemble et faire un don collectif, car c’est maintenant qu’il faut aider. On ne voulait vraiment pas le médiatiser, mais on montre aussi qu’on est solidaires, qu’on veut aider. C’est en ce moment qu’ils ont besoin d’acheter des respirateurs, des masques, des tests. On passe par l’UNECATEF qui est notre syndicat des entraîneurs. C’est en cours, on devrait pouvoir en fin de semaine pouvoir donner à un organisme national, » a ainsi précisé Garcia. Une belle initiative qui devrait faire des émules...