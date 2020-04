La pandémie de coronavirus frappant la planète a causé plusieurs dizaines de milliers de décès. Et malheureusement, Manchester City vient de nous apprendre que son entraîneur, Pep Guardiola, a perdu sa mère aujourd’hui. Cette dernière était atteinte du COVID-19.

« La famille Manchester City est dévastée d’avoir à annoncer le décès de la mère de Pep Guardiola Dolors Sala Carrio survenu aujourd’hui à Barcelone, des suites du coronavirus. Elle avait 82 ans », peut-on lire sur le message posté par les Citizens.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020