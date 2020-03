Le coronavirus frappe l’intégralité de la planète. Tout le monde est touché directement ou indirectement par cette pandémie et le football n’est pas épargné. Interrogé sur les ondes de RMC, le milieu de terrain français d’Everton a évoqué sa situation personnelle : « je me trouve du côté de Strasbourg, car ça fait un moment que nous avons programmé notre voyage, avant le confinement, nous étions déjà en Alsace. Je suis ici avec ma femme et mon enfant, nous sommes bien sages à la maison. »

Fils d’infirmière, l’international tricolore a fait part de son inquiétude dans cette période compliquée : « oui bien sûr je suis inquiet. Pas que pour elle mais aussi pour les autres personnes. C’est une situation dramatique. Je parle beaucoup avec ma maman. Elle me dit combien, elle et les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier ça leur prend que ça soit physiquement et mentalement. C’est une période difficile pour eux. Donc on essaye au mieux de les soutenir, de soutenir ma maman tous les jours. »