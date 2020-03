Depuis vendredi dernier et la décision du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel, il n’y a plus de matches de Ligue 1 jusqu’à nouvel ordre, à cause de la pandémie de coronavirus. Les clubs et leurs joueurs sont donc au repos forcé, et le Paris Saint-Germain, par exemple, a renvoyé tous ses joueurs à la maison pour plusieurs jours.

Depuis le confinement imposé par le Président de la République et son gouvernement, les acteurs du championnat de France s’expriment les uns après les autres sur la situation, et c’est au tour de Kylian Mbappé de faire passer un message. « Partageons la même ambition : protéger les autres. #RestezchezVous Pour que demain le monde redevienne le terrain de tous nos jeux. #PrenezSoindeVous », a écrit le champion du Monde 2018 sur Twitter.