L’ancien gardien de Fenerbahçe, du FC Barcelone et de Besiktas avait suscité beaucoup d’inquiétudes après son hospitalisation pour cause de coronavirus. Aujourd’hui guéri, Rüstü Reçber (46 ans) témoigne dans un entretien accordé à AS. L’occasion pour lui d’envoyer un message de remerciement aux Blaugranas.

« Ç’a été un traitement très difficile et très long pour moi. Le soutien de ma famille a été fantastique. Nous nous sommes tous unis et on savait quoi faire pour gagner cette bataille. Au final, ça restera comme une grosse frayeur. Le Barça m’a témoigné de son soutien durant ma convalescence, surtout Carlos Naval et Chemi Teres qui m’ont fait part du soutien du président et du club. Dans ce genre de moment, de petits détails comme ceux-là ne doivent pas être oubliés. Je n’oublierai jamais tout ce que le Barça a fait pour moi quand je me battais contre le coronavirus. Je veux qu’ils sachent que je serai toujours à la disposition du Barça. Je souhaite remercier infiniment tout le monde, et surtout le président Bartomeu. »