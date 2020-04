Alors que le coronavirus touche toujours de nombreuses personnes à travers le monde, les dons se multiplient aux quatre coins de la planète. Les acteurs du monde du football ne restent pas les bras croisés et ce mercredi, le Napoli a annoncé qu’il allait faire un don assez original. Comme expliqué dans le communiqué, les Partenopei ont décidé de donner leurs œufs de Pâques géants.

« La SSC Napoli a décidé de faire don de ses œufs de Pâques géants aux médecins et infirmières qui travaillent en première ligne dans la lutte contre le COVID-19 dans les hôpitaux de Campanie. Les œufs sont traditionnellement donnés aux joueurs, au staff et aux dirigeants, mais tous ont décidé d’y renoncer cette année en faveur de ceux qui risquent leur vie pour aider les autres. Par ce geste symbolique, le Napoli souhaite remercier les médecins, les infirmières et le personnel de santé qui travaillent sans relâche depuis des semaines maintenant, faisant preuve d’un professionnalisme et d’un sens du devoir incroyables dans leur lutte contre l’épidémie », explique le club.