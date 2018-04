Dans le duel de petit poucet qui opposait mardi soir les Herbiers à Chambly, c’est le premier nommé qui a décroché son ticket pour la finale de la Coupe de France (2-0). Au coup de sifflet final, une joie indescriptible a envahi le club de national. Dans des propos relayés par L’Equipe, le capitaine Sébastien Flochon a évoqué le soutien indéfectible des supporters tout au long de la compétition.

« Oui, c’est la joie avec le public. Déjà, en quarts de finale, il y avait une grosse ambiance. Mais là, c’était indescriptible. Dans les moments difficiles, ils nous ont vraiment soutenus. L’explosion de joie à la fin, c’est ce qui va nous rester. C’est beaucoup de frissons et on va savourer, surtout que nous n’avons pas de match ce week-end, donc on va bien fêter ça » , a-t-il déclaré. Rendez-vous le 8 mai prochain au Stade de France.