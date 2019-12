Après les qualifications de Reims et de Lille hier, c’était au tour du PSG de jouer son match de huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. Ce soir, les troupes de Thomas Tuchel se déplaçaient du côté du MMArena, pour affronter Le Mans, équipe de Ligue 2. Sans trop de surprise, et avec un onze un peu remanié, le club de la capitale est parvenu à obtenir son ticket pour les quarts de finale grâce à cette victoire 4-1.

La première période - et des buts de Pablo Sarabia (21e), Choupo-Moting (40e) et Kylian Mbappé (41e) - auront suffit à sceller la rencontre. Angel Di Maria a aussi voulu se mêler à la fête au retour des vestiaires (0-4, 47e), et Manzala a tout de même réussi à réduire l’écart d’une belle frappe enroulée (1-4, 53e). Le Paris Saint-Germain connaîtra son rival de quarts de finale dans la soirée, puisque le tirage au sort du prochain tour démarrera dans quelques minutes.