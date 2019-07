Ce mercredi soir, à Lyon, se déroulait la seconde demi-finale de la Coupe du Monde Féminine. Les Pays-Bas et la Suède s’affrontaient afin de savoir qui allait rejoindre les États-Unis en finale. Les Néerlandaises, largement favorites de la rencontre, faisaient face à de surprenantes Suédoises, qui ont vaincu l’Allemagne au tour précédent. Pourtant, tout au long de la rencontre, c’étaient bien les Suédoises qui avaient les possibilités de trouver la faille. Les coups francs d’Eriksson étaient tous dangereux et Blackstenius passait tout son temps à tenter de déborder les défenseures adverses sans toutefois trouver le fond des filets.

Au retour des vestiaires, Nilla Fischer trouvait le poteau de van Veenendaal tandis que l’attaquante néerlandaise, Miedema, de la tête, trouvait la barre sur un corner. On a donc eu affaire à une prolongation puisque le score n’avait pas évolué dans le temps réglementaire. Et à la 99e minute, Groenen débloquait la situation d’une belle frappe croisée (1-0). Les Suédoises tentaient de revenir mais ne trouvaient pas le chemin des filets. Les Pays-Bas s’imposaient donc 1-0 et joueront la finale face aux USA dimanche (17h). Une belle performance pour les Néerlandaises pour leur deuxième participation à un Mondial après avoir échoué en huitièmes de finale en 2015.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10