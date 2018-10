Jeudi soir, l’équipe du Rayo Majadahonda recevait le Sporting Gijon au troisième tour. Les coéquipiers d’Enzo Zidane se sont inclinés aux tirs au but, après un match nul à l’issue du temps réglementaire (1-1). Alors que tout se jouait lors de cette fameuse séance de tirs au but, le fils de Zinédine s’est élancé et a manqué son tir au but, éliminant son équipe.

Une soirée difficile pour Enzo, qui se traduit par une élimination pour le Rayo Majadahonda. L’actuel 13e de la deuxième division espagnole, qui a déjà perdu à cinq reprises cette saison, reste encore à cinq points des équipes luttant pour la montée. Enzo Zidane n’a toujours pas trouvé le chemin des filets avec son nouveau club.