Vainqueur de l’Athletic (1-3) à San Mamès, en huitième de finale aller de la Coupe du Roi, le Séville FC avait perdu la revanche, dans le même stade, pour le compte de la 19e journée de Liga, dimanche (2-0). Ce soir, les Andalous accueillaient les Basques pour une troisième confrontation en six jours, en 8e de finale retour de la coupe. Battus une nouvelle fois (0-1), les hommes de Pablo Machin accèdent néanmoins aux quarts de finale, au meilleur des deux rencontres.

Au stade Sanchez Pizjuan, face à Munir, Ben Yedder et Gnagnon, Gorka Guruzeta a permis aux Leones de l’emporter en fin de match d’une tête pleine lucarne, à la réception d’un centre de Markel Susaeta (0-1, 77e). En attendant, peut-être, le Real, qui affronte actuellement Leganés et le Barça, qui devra inverser la tendance face à Levante demain, Séville rejoint Getafe et Valence en quart de finale.