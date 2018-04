Entraîneur d’Ousmane Dembélé au Stade Rennais, Roland Courbis est revenu sur son ancien poulain dans As. Il a notamment évoqué le positionnement de l’international tricolore (9 capes, 1 but). Selon lui, ce dernier serait meilleur dans l’axe que sur un côté : « J’ai réussi à trouver ce que je pense être sa meilleure position, dans le rôle de neuf et demi, derrière la pointe. Quelque chose comme Mbappé à Monaco avec Falcao, bien que chez lui à Rennes il n’a pas joué avec Suárez, Messi ou Iniesta ... »

Rolland Courbis est également revenu sur le manque de régularité du jeune français :« Il a des qualités pour réussir, mais la régularité ... Il revient d’une blessure sérieuse, mais j’espère qu’il n’aura aucun problème physique jusqu’à la fin de la saison. De cette façon, il pourrait aller à la Coupe du Monde et cette saison lui serait utile. La seule bonne chose à propos de sa blessure est qu’il peut physiquement atteindre la Coupe du Monde. »