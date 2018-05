Ses déclarations énigmatiques suite à la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions samedi n’en finissent plus de faire jaser en Espagne et en Europe. Au Portugal, le quotidien I va même beaucoup plus loin au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo (33 ans). Sur sa une du jour, le journal lusitanien assure que l’attaquant est « très proche de signer au PSG ».

Selon les informations de la publication locale, l’agent du joueur Jorge Mendes est à Paris pour boucler un transfert record, dont le montant devrait avoisiner les 250 M€. Un montant qui ferait du Portugais le joueur le plus cher de l’histoire. L’information reste à prendre avec des pincettes, le PSG attendant les conclusions de l’enquête de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier pour savoir quel sera sa réelle marge de manœuvre sur le marché des transferts.