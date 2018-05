« C’était très agréable d’être au Real Madrid, et dans les prochains jours je donnerai une réponse aux fans, qui ont toujours été à mes côtés. Nous avons fait l’histoire et maintenant nous devons en profiter. J’ai parlé avec mon agent et il va y avoir du nouveau », déclarait Cristiano Ronaldo après avoir glané sa cinquième Ligue des Champions, quatrième avec le Real Madrid, samedi soir contre Liverpool (3-1). Bien entendu, ces mots ont fait grand bruit.

Juste après la rencontre, tout le monde a plus ou moins réagi, que ce soit Sergio Ramos qui demandait au Portugais de clarifier les choses, ou encore Florentino Pérez et Zinedine Zidane qui ne semblaient pas vraiment inquiets de la situation. Peu de temps après, en zone mixte, le quintuple Ballon d’Or admettait qu’il n’avait peut-être pas vraiment utilisé le timing à bon escient pour sortir sa missive, volant donc la vedette à Zinedine Zidane et à ses coéquipiers.

« Merci, les gars, et à l’année prochaine »

La présentation du trophée au Bernabéu hier était donc très attendue pour voir comment les supporters des Merengues allaient réagir. Ils ont tout d’abord applaudi leur star avant de reprendre un chant initié par ses coéquipiers : « Cristiano reste ». Les 83 000 aficionados étaient en feu et cela devrait être une bonne manière de rassurer CR7 qui semble avoir, parfois, quelques crises de paranoïa à ce sujet. Le champion d’Europe avec le Portugal a ensuite pris le micro.

« C’est une fierté de jouer dans le plus grand club du monde. C’est très important pour moi, je me sens à l’aise avec votre passion, les joueurs qui me motivent, le staff d’entraîneurs, pour aller de mieux en mieux. C’est mon ADN, je suis comme ça. 1, 2, 3 Hala Madrid. Merci, les gars, et à l’année prochaine », a-t-il ainsi dévoilé à ses supporters. Est-ce que cela sera suffisant pour vraiment lever le voile sur son avenir ? Le mercato estival ouvre le 9 juin, on aura donc la réponse très vite.