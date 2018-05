Hier soir, le Real Madrid a gagné la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool par trois buts à un. Par la même occasion, Zinedine Zidane et sa Casa Blanca ont remporté leur troisième C1 de rang. Pourtant, à la fin de la rencontre, la vedette a été volée aux Merengues par l’un des leurs. En effet, à l’issue de la victoire des siens, Cristiano Ronaldo a évoqué son avenir au détour d’une phrase énigmatique et c’est cela qui a mis le feu aux poudres.

« C’était très agréable d’être au Real Madrid, et dans les prochains jours je donnerai une réponse aux fans, qui ont toujours été à mes côtés. Nous avons fait l’histoire et maintenant nous devons en profiter », a-t-il ainsi évoqué, laissant planer donc le doute sur son avenir dans la capitale espagnole. Il faut dire que ces derniers temps, ses relations avec son président ne sont pas vraiment au beau fixe ceci expliquerait peut-être sa nouvelle déclaration fracassante.

« J’ai parlé avec mon agent et il va y avoir du nouveau »

En effet, après son cinquième Ballon d’Or, l’international portugais aurait aimé être revalorisé sauf que Florentino Perez estimerait que son joueur est suffisamment bien payé dans son club. En outre, le grand patron madrilène avait aussi évoqué l’avenir de Neymar, ce qui aurait fortement déplu à sa poule aux oeufs d’or qui n’a pas réussi à trouver le chemin des filets hier soir. Ainsi, le natif de Funchal en a rajouté une couche à la télévision de son pays.

« J’ai parlé avec mon agent et il va y avoir du nouveau », a-t-il indiqué au micro de RTP. Bien qu’il ait lui-même admis avoir peut-être fait une erreur en parlant de ça, CR7 a quand même lâché une véritable bombe et a ajouté qu’il ne s’agissait pas forcément d’un départ. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid va devoir le surveiller comme le lait sur le feu et cela pourrait ouvrir une nouvelle page, par répercussion, du dossier Neymar.