Depuis le début de sa carrière, Michy Batshuayi a beaucoup voyagé. Standard de Liège, Olympique de Marseille, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia CF et dernièrement Crystal Palace. L’attaquant belge a connu plusieurs championnats et plusieurs formations. Et s’il souhaitait s’installer durablement dans un club, ça ne devrait pas être pour cet été.

Prêté en janvier et jusqu’à la fin de la saison aux Eagles, l’ancien Phocéen, auteur de 3 buts en 11 matches, ne devrait en effet pas être conservé, comme l’explique Het Laatste Nieuws. Les Blues, qui possèdent encore le joueur jusqu’en 2021, réclameraient en effet 45 millions d’euros. Une somme beaucoup trop importante pour les dirigeants de Crystal Palace. Le média belge précise également que l’autre Diable Rouge de la formation de Roy Hodgson, Christian Benteke (sous contrat jusqu’en 2020), pourrait lui aussi s’en aller lors du mercato estival.