Après une première saison intéressante avec Crystal Palace, Christian Benteke a déçu. La saison dernière, l’attaquant belge n’avait trouvé le chemin des filets qu’à trois reprises en 31 matches. Et dans cet exercice 2018-2019, le joueur de 28 ans n’a disputé que 19 matches toutes compétitions confondues pour un petit but (et une passe décisive). Et alors que son contrat avec les Eagles se termine en juin 2020, ce dernier ne devrait pas être conservé, comme l’expliquait Het Laatste Nieuws.

Plusieurs clubs se seraient donc penchés sur son cas, et l’ancien avant-centre de Liverpool pourrait s’en aller en Chine. D’après les informations du Times, Christian Benteke aurait fait l’objet d’une offre du Shandong Luneng Taishan d’environ 15 millions de livres, soit 17M€. Le club de Super League aurait proposé au joueur un salaire de 9 millions d’euros après impôt et celui-ci pourrait ainsi y retrouver son compatriote Marouane Fellaini, arrivé lors du dernier mercato hivernal.