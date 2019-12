Auteur de huit buts et sept passes décisives en 22 rencontres toutes compétitions confondues, Dani Olmo (21 ans) réalise un début de saison très intéressant. Le milieu offensif évolue actuellement au Dinamo Zagreb. Mais l’idée est désormais de passer un cap pour celui qui rêve d’accéder au niveau supérieur. C’est en tout cas ce que ce dernier a déclaré pour El Chiringuito.

« L’été dernier était le moment idéal pour passer à l’étape suivante. Au final, ça ne s’est pas produit et j’ai dit que j’étais quand même content parce que je voulais jouer en Ligue des Champions, mais je pense que mon cycle là-bas est terminé et je veux passer à l’étape suivante pour continuer à m’améliorer », a-t-il expliqué. L’Atletico Madrid, qui est en contact avec lui depuis quelques temps, pourrait tenir la corde selon As. Il faudra débourser pas moins de 40 millions d’euros pour s’adjuger les services du joueur.