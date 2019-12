Propriété de l’Atalanta Bergame, Dejan Kulusevski (19 ans) se révèle sous le maillot de Parme cette saison. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives en 16 rencontres de Serie A, le Suédois ne passe pas inaperçu au-delà des Alpes. Et un club se montre très intéressé par son profil. Dans les petits papiers de l’Inter depuis plusieurs semaines, les Nerazzurri veulent prendre rapidement les devants dans ce dossier.

Selon la Gazzetta dello Sport, une réunion au sommet a eu lieu entre l’Atalanta et l’Inter ces derniers jours. La Dea souhaite récupérer au minimum 40 M€ dans un éventuel transfert, l’équipe d’Antonio propose 35 M€ plus divers bonus. Des exigences pas si éloignées entre les deux parties qui pourraient rapidement se mettre d’accord. Manchester United et la Juventus suivent également la progression du milieu offensif. Affaire à suivre...