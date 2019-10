A 16 ans, Ansu Fati es la grande révélation de ce début de saison à Barcelone. Sélectionné pour la première fois avec les Espoirs espagnols, le jeune Blaugrana bluffe tout son monde. Cependant, le Brésilien Denilson a peur de cette médiatisation soudaine. Nommé parmi les ambassadeurs de LaLiga, l’ancien joueur du Betis a ainsi invité tous les observateurs à calmer le jeu avec le phénomène catalan.

« On peut dire que je suis davantage préoccupé qu’ébahi par son éclosion. J’ai peur qu’ils le gâtent de trop et qu’ils oublient que ce n’est encore qu’un jeune garçon. Aller vite n’est jamais bon, il ne faut pas brûler les étapes. C’est un bon joueur, mais après ses grands débuts, les moments difficiles vont arriver. Et là, on verra comment cette situation sera gérée et comment lui et son entourage vont se comporter. Ce n’est pas facile à son âge. Sincèrement, il faut faire attention », a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS.