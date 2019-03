Dans une interview accordée au site de la LFP, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Didier Drogba, a analysé la saison phocéenne. Si les olympiens reviennent bien dans le coup ces dernières semaines pour une qualification européenne, tout n’a pas été rose pour Rudi Garcia et ses joueurs. Témoin privilégié de l’évolution marseillaise, l’intéressé a livré son ressenti sur l’OM version 2018-2019.

« La saison parfaite, on ne la fait pas deux fois d’affilée. Encore moins maintenant. La grosse saison de l’année dernière avec le parcours en Europa League laisse des traces. Il y a des difficultés mais je pense que c’est une année de transition et que l’équipe sera bien meilleure la saison prochaine. Cette fin de saison permet de voir l’évolution de certains joueurs et de voir s’ils ont le niveau ou pas pour espérer avoir d’autres ambitions la saison prochaine, » explique ainsi Drogba. Premier élément de réponse dimanche soir lors du Classique face au PSG...