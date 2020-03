Libre de tout contrat à la fin de la saison, Edinson Cavani (33 ans) a de très fortes chances de mettre un terme à son aventure au Paris Saint-Germain. Courtisé par l’Atlético de Madrid l’hiver dernier, El Matador ne manquera pas de prétendants cet été. Dernièrement, le nom de Boca Juniors a été évoqué pour l’attaquant parisien. Une équipe qui irait à merveille à Cavani selon Diego Forlan.

« Je l’imagine avec le maillot de Boca Juniors. Comme River Plate, c’est une grande équipe, très importante en Amérique (du Sud). Une équipe qui lutte pour le titre en Argentine et en Copa Libertadores. Quand ils sont dans la plénitude de leurs moyens, c’est difficile de voir ce genre de joueur venir à cause de l’aspect financier. Aujourd’hui, s’il regarde le côté professionnel et pas le volet économique, c’est un grand défi pour lui. Un beau défi », a-t-il déclaré dans des propos relayés par le quotidien argentin Olé.