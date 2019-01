Après un choc entre Marseille et Lille hier soir, la 22e journée de Ligue 1 se poursuit avec un duel entre le Dijon FCO et l’AS Monaco. À domicile, les Bourguignons s’organisent en 4-3-3 avec Bobby Allain dans les cages et une défense composée de Fouad Chafik, Cédric Yambéré, Wesley Lautoa et Oussama Haddadi. Jordan Marié se positionne en tant que sentinelle auprès de Kwon Chang-hoon et Mehdi Abeid. Enfin, Wesley Saïd, Naïm Sliti et Julio Tavares forment le trio offensif.

En face l’AS Monaco s’organise en 3-4-3 avec Danijel Subasic dans les buts. Kamil Glik, Naldo et Benoît Badiashile sont positionnés en charnière défensive. Djibril Sidibé et Fodé Ballo-Touré assument les rôles de pistons tandis que Cesc Fabregas et Youri Tielemans se retrouvent au coeur du jeu. Enfin, Benjamin Henrichs et Rony Lopes accompagnent Radamel Falcao en pointe de l’attaque.

Les compositions :

Dijon FCO : Allain - Chafik, Yambéré, Lautoa, Haddadi - Marié, Kwon, Abeid - Saïd, Sliti,Tavares

AS Monaco : Subasic - Glik, Naldo, Badiashile - Sidibé, Fabregas, Tielemans, Ballo-Touré - Henrichs, Lopes, Falcao