La nouvelle est tombée ce lundi matin. Après plusieurs années de bons et loyaux services, Oliver Dall’Oglio a été limogé de son poste d’entraîneur du DFCO. Une décision difficile à prendre pour son président Olivier Delcourt qui a expliqué ce choix à RMC. « C’était une décision compliquée à prendre, poursuit le président bourguignon. Avec Olivier, c’est plus qu’une simple relation professionnelle. C’est particulier, on a commencé ensemble (leur carrière à Dijon, ndlr). Je n’appellerais pas cela un limogeage, mais plutôt la fin d’un cycle. Il faut retrouver un nouveau souffle ».

Si David Linarès assurera la reprise du groupe pro aujourd’hui, Dijon est déjà en quête d’un nouvel entraîneur. Un profil expérimenté qui sera différent de celui de Dall’Oglio. Plusieurs rendez-vous seraient au programme cette semaine afin de trouver le nouvel homme fort du DFCO.