L’Olympique de Marseille s’est imposé sur la pelouse de Dijon (1-2) ce soir grâce à des buts de Balotelli et Ocampos. En face, les Bourguignons avaient pourtant ouvert le score avec un but de Marié. Une victoire qui permet à l’OM de prendre provisoirement la cinquième place. Interrogé à l’issue du match au micro de Canal +, Valère Germain a évoqué cette victoire et la suite.

« On a fait une mauvaise première période, on ne jouait pas les uns pour les autres. Dijon menait logiquement et on a su remettre les pendules à l’heure à la pause. La victoire est méritée. On reste sur deux victoires consécutives, faut continuer et enchaîner contre Amiens. Balotelli peut garder les ballons, c’est un joueur intelligent. Quand on évolue avec un joueur comme ça, c’est plus facile. Le podium ? On est en guérison. Il faut faire des séries, on verra contre Amiens », a ainsi déclaré Valère Germain.