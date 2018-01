Ce jeudi, la Commission de discipline de la LFP s’est réunie ce jeudi 25 janvier. Au menu notamment, le dossier concernant Mariano Diaz qui a été pointé du doigt car il aurait simulé sa chute dans la surface de réparation face au TFC. Ce qui lui a permis d’obtenir un pénalty. La Commission de discipline a tranché et Mariano n’a pas été sanctionné.« La Commission classe le dossier », indique la LFP. L’attaquant de l’OL n’a donc pas écopé de match de suspension. Bruno Genesio et les Gones peuvent souffler, ils pourront compter sur le numéro 9 lors des prochains matches. En revanche, ils ne pourront pas compter sur tous leurs supporters. Suite à l’usage d’engins pyrotechniques contre l’OM, « la Commission décide de sanctionner l’Olympique Lyonnais de deux matchs à huis clos du virage Nord du Groupama Stadium dont un avec sursis ».

Parmi les autres décisions, on peut retenir que Paul Baysse (Bordeaux) a écopé de deux matches de suspension. Même sanction, mais avec un match avec sursis, pour Max-Alain Gradel (Toulouse FC) et Hernani (AS Saint-Etienne). Eiji Kawashima (FC Metz) ET Prince Oniangue (Angers SCO) ont pris un match ferme. Idem pour Paul Lasne (Montpellier HSC), Mathieu Deplagne (ESTAC Troyes), Oswaldo Vizcarrondo (ESTAC Troyes), Franck Tabanou (EA Guingamp), Lucas Tousart (Olympique Lyonnais), Anthony Goncalves (RC Strasbourg), Issa Diop (Toulouse FC), Frédéric Guilbert (SM Caen), Issiaga Sylla (Toulouse FC), Mario Balotelli (OGC Nice), Dimitri Lienard (RC Strasbourg), Yassine Benzia (LOSC). Ils ont tous pris un match ferme suite à un troisième avertissement.