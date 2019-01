Depuis lundi, le monde du football attend des nouvelles, un signe, quelque chose permettant d’espérer à nouveau qu’Emiliano Sala et son pilote, David Ibbotson, sont toujours en vie. Pour rappel, l’avion avait disparu des radars alors qu’il devait rallier Cardiff. Les recherches ont été arrêtées, et depuis cette annonce, les témoignages affluent pour qu’elles reprennent. Les dons se multiplient, et tout le monde espère revoir l’attaquant argentin.

Ce dernier venait de rejoindre le Pays de Galles en provenance du FC Nantes contre un chèque de 17 M€. Et Presse Ocean annonce que les Girondins de Bordeaux ont réclamé leur part dans ce transfert, un transfert gelé par Cardiff selon le Daily Telegraph. « Je ne veux pas parler d’argent dans ce genre de situation dramatique. Dans ces cas-là, on ne réclame pas les choses. On verra ça après », a déclaré Waldermar Kita à Presse Ocean. Affaire à suivre...