Les chances de revoir Emiliano Sala s’amenuisent et le temps ne joue pas en sa faveur. L’attaquant argentin qui venait de s’engager à Cardiff a disparu lors d’un vol vers le Pays de Galles, et la police continue de le rechercher. Ce matin, les autorités ont décidé de poursuivre les recherches afin de retrouver l’avion qui transportait l’ancien buteur nantais.

Après s’être posé une première fois la question d’arrêter les recherches, les autorités ont décidé qu’ils prendraient une décision une fois les recherches matinales terminées. On devrait donc en savoir un peu plus dans les prochaines heures.

10.50am update

The search is ongoing and a decision about continuing will be made once all assets have completed this morning’s search pattern.

Information will be released once available

