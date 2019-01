Depuis plusieurs jours, la police de Guernsey recherche Emiliano Sala avec l’espoir de le retrouver vivant. L’attaquant argentin, qui venait de rejoindre Cardiff, a disparu ainsi que son pilote alors qu’il rentrait au Pays de Galles.

Et si la BBC annonçait qu’une décision serait prise dans la matinée concernant l’arrêt ou non des recherches, la police de Guernsey a publié un tweet dans lequel elle annonce que ces dernières ont bel et bien repris ce matin.

24th January

7.50am update.

We are commencing a coastal search using be Channel Islands Air Search plane of Burhou, the Casquets, Alderney, the north coast of the Cherbourg Peninsula, north coast of Jersey and then back over Sark.

Further information released when available

— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24 janvier 2019