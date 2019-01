Depuis plusieurs jours, le monde du football retient son souffle concernant la disparition d’Emiliano Sala. L’attaquant argentin, qui venait d’être transféré à Cardiff, est revenu à Nantes pour saluer ses anciens coéquipiers. Cependant, son vol retour n’est jamais arrivé au Pays de Galles.

Du coup, personne ne sait où est passé l’avion qui contenait Emiliano Sala et le pilote. Les recherches se sont stoppées hier soir, et selon la BBC, les sauveteurs sont sur le point de décider s’ils poursuivent ou non les recherches concernant Emiliano Sala. On devrait en savoir plus dans les prochaines minutes.