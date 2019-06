Alors que Frenkie de Jong s’est engagé cet hiver avec le FC Barcelone, et que Matthijs de Ligt est pressenti aussi pour signer au Barça, une autre pépite néerlandaise de l’Ajax pourrait rejoindre le club catalan, avec le milieu de terrain Donny van de Beek. Mais le joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2022 à Amsterdam, a assuré n’avoir eu aucun contact avec les Espagnols : « Ce n’est pas vrai qu’ils me demandent, beaucoup de choses ont été publiées dans les journaux, mais je ne sais rien, a confié Van de Beek à Sport. J’ai un contrat et on verra ce qui se passe, mais je suis content à l’Ajax. »

S’il dément tout contact, il assure toutefois être flatté de l’intérêt des Blaugranas : « Bien sûr, mon nom sonne bien pour Barcelone, mais je dois jouer plus et devenir meilleur. Ensuite, nous verrons ce qui se passera dans le futur. On ne sait jamais ce qui peut arriver en été. »

