C’était l’homme de la soirée au Borussia Dortmund. Auteur d’un doublé contre le Slavia Prague, Achraf Hakimi (20 ans) a donné la victoire à son équipe lors de la 2e journée de Ligue des champions. Prêté par le Real Madrid en Allemagne depuis 2018, le latéral droit s’épanouit avec les Borussen mais ne sait pas de quoi son avenir sera fait comme il l’a confié après sa prestation aboutie, mercredi soir (0-2).

« Un retour à Madrid ne dépend pas de moi. Les deux clubs doivent parler et ils vont décider à la fin de l’année. Ce ne serait pas un échec de ne pas revenir au Real Madrid cet été, je veux continuer à grandir et je suis très concentré ici, explique le défenseur par des propos rapportés par Mundo Deportivo. J’ai grandi depuis mon arrivée en Allemagne, j’ai beaucoup de continuité et de confiance et cela se voit. Pour le moment, je n’ai pas parlé à Zidane car tout le monde est concentré sur sa saison. »

