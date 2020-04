Erling Braut Håland a inscrit 40 buts cette saison. Une performance d’autant plus impressionnante qu’il a été transféré cet hiver, du RB Salzbourg au Borussia Dortmund. Le buteur norvégien veut s’imposer parmi les plus grands et pour y arriver, il peut s’appuyer sur Zlatan Ibrahimovic. Håland admire le géant suédois, tant sur le côté humain que sportif. Il l’a rapporté au magazine britannique Four Four Two.

« Ibrahimovic ? J’aime sa mentalité et la façon dont il voit les choses différemment, je pense que j’ai toujours eu cette confiance aussi, c’est juste moi. J’aime aussi la façon dont il passe d’un club à l’autre, dans un autre pays, ce qui n’est pas facile, mais il entre toujours et marque des buts, dès la première seconde. J’ai aimé voir cela. » Le joueur du Borussia Dortmund pourrait marcher dans les pas de son aîné. Il espère le rencontrer un jour, et peut-être que leur agent, Mino Raiola, pourrait arranger un rendez-vous.