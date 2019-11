Buteur mercredi, contre le FC Barcelone, en Ligue des champions (3-1, 5e journée), Jadon Sancho (19 ans) porte le Borussia Dortmund (5 buts toutes compétitions confondues) qui est n’est pas dans une forme exceptionnelle. Mais les performances de l’attaquant anglais sont toujours très scrutées outre-Manche.

Et selon The Independent, les Borussen auraient revu leur position quant à un départ cet hiver. Ainsi, Manchester United, courtisan de longue date, Liverpool, Manchester City et le Real Madrid seraient prêts à passer à l’action dès la prochaine fenêtre des transferts. Le BvB espère empocher pas moins de 100 M€ dans ce transfert. Affaire à suivre...