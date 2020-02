Elu homme du match par la rédaction FM et par quasiment l’ensemble des médias européens, Erling Braut Håland a impressionné. Si ses coéquipiers l’ont largement félicité en zone mixte après la rencontre, le géant norvégien de 19 ans, auteur d’un doublé fracassant contre le PSG, n’a pas exulté bien au contraire après le match. À l’entendre, il n’est vraiment satisfait de sa prestation et veut faire encore mieux comme il l’a expliqué froidement sur la pelouse du Signal Iduna Park à l’issue de la rencontre et s’assure très perfectible. « Je sais que j’ai encore beaucoup de choses à améliorer, vous l’avez vu aujourd’hui. Je veux continuer à travailler dur, car je veux aller le plus loin possible dans cette compétition. »

Froid et clinique dans son analyse, le serial buteur du BvB a tout de même avoué avoir jubilé sur le deuxième but inscrit face à Keylor Navas « Je ne réfléchis pas beaucoup. Je profite de l’instant et c’est super, vous vivez pour ce genre de moments. C’est fantastique. » Si le nouveau crack du football mondial a profité de l’instant, on ne peut pas vraiment dire que les défenseurs parisiens seront du même avis tant ils ont souffert devant la mobilité, l’agilité et la vitesse de l’ancien joueur de Salzsbourg.