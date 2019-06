L’arrière-gauche du Borussia Dortmund, Raphaël Guerreiro, souhaite quitter le club allemand, comme l’indique Sport, alors qu’il ne lui reste plus qu’une seule année de contrat au BVB. La récente arrivée de Nico Shulz (pour 27 M€) lui barrerait la route pour être titulaire. Les dirigeants des Jaune-et-Noir lui ont proposé une prolongation, que le Portugais a pour le moment refusé, lui qui veut changer de championnat.

Le FC Barcelone est une destinations qui plaît à Guerreiro, sachant qu’il avait déjà été pisté par l’équipe catalane il y a trois ans, mais qu’il avait choisi de partir en Bundesliga pour avoir plus de temps de jeu. Désormais, Guerreiro verrait d’un bon œil une concurrence avec Jordi Alba, mais il ne se montre pas non plus insensible à l’intérêt du PSG.