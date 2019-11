Sixième de Bundesliga, le Borussia Dortmund ne connaît pas une première partie de saison rêvée. Alors que Lucien Favre est en danger, l’entraîneur suisse chercherait à se renforcer cet hiver pour étoffer son effectif.

Et d’après les informations du Sun, le BvB voudrait jouer un mauvais tour à Manchester United en chipant Emre Can (25 ans) et Mario Mandzukic (33 ans). En délicatesse à la Juventus, les deux joueurs ne seraient pas contre un départ. Et pour attirer les deux Bianconeri, le Borussia serait prêt à sortir 30 M€ lors de la prochaine fenêtre des transferts.