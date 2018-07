Auteur d’un grand mondial malgré la défaite de la Croatie en finale contre l’équipe de France, Mario Mandzukic (32 ans) a de nouveau été déterminant dans un grand rendez-vous. Régulièrement à son aise en Ligue des Champions et lors des compétitions internationales avec les Vatreni, l’attaquant de la Juventus plaît beaucoup au Borussia Dortmund comme le rapporte Bild.

Très actif sur le marché des transferts, le club de la Rühr, est à la recherche d’un pur buteur depuis la fin du prêt de Michy Batshuayi et le retour du Belge à Chelsea. Avec le Croate, les Marsupiaux disposeraient d’un joueur d’expérience dans l’axe et qui connaît bien le championnat Allemand après deux saisons à Wolfsburg puis au Bayern Munich (2010-2014). D’autant plus que le joueur aimerait retrouver sa position initiale après deux saisons où il évolue côté gauche à la Juventus.