Mario Balotelli veut quitter Nice. Et après avoir échoué l’été dernier, l’Italien a cette fois-ci de grandes chances d’obtenir satisfaction. Courtisan déclaré du buteur du Gym, l’OM parviendra-t-il à boucler un dossier qui dure ? Une chose est sûre : l’OGCN ne réclamera aucune indemnité de transfert.

« On lui laisse faire le choix qu’il souhaite. Il a engagé des négociations avec certains clubs. Elles ne nous concernent pas. C’est un garçon qui mérite de retrouver les terrains. On ne sera pas un obstacle. S’il trouve quelque chose, on le libère, on ne demandera rien », a-t-il indiqué à RMC Sport.