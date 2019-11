Les premières indiscrétions sur l’obtention des droits de diffusion de la Ligue des champions sur la période 2021-2024 sont apparues dans la matinée. Ce midi, beIN Sports confirmait via un communiqué officiel avoir remporté la quasi-intégralité des droits de diffusion de la compétition. Annoncé comme l’autre grand gagnant de l’appel d’offres, Canal Plus devrait également communiquer sur le sujet. L’histoire retiendra donc que Mediapro n’a pas su convaincre l’UEFA pour espérer rafler la mise.

Interrogé par l’Equipe sur la décision de l’instance européenne, le patron de Mediapro Jaume Roures s’insurge de cette décision et compte lancer une procédure juridique pour faire valoir ses droits. « Il y a eu une magouille. Nos offres étaient meilleures sur les deux tours. Depuis hier après-midi, l’UEFA était en train de tenter d’arriver à cet accord entre Canal+ et beIN Sports pour faire monter l’offre... Mais on ne nous a pas donné l’opportunité de faire quelque chose. Nous allons attaquer l’UEFA en justice, en Suisse, pour demander l’accès à la documentation de l’appel d’offres, du premier et du deuxième tour, » a ainsi commenté Roures. Suffisant pour annuler l’obtention des droits ? Affaire à suivre...