Libéré de son contrat avec le FC Porto à la fin de la saison, Yacine Brahimi (28 ans) attise toutes les convoitises. En France, l’AS Monaco cet été, et l’OM et l’OL plus récemment se sont montrés intéressés par l’international algérien (45 sélections, 11 buts). Mais c’est surtout en Angleterre que les clubs se bousculent pour l’enrôler.

O Jogo rapporte que plusieurs écuries de Premier League sont sur les rangs. Everton, West Ham et Newcastle souhaiteraient voir Brahimi arriver chez eux gratuitement cet été et ont exprimé un vif intérêt pour l’attaquant des Dragões, auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 16 matches, toutes compétitions confondues. Dès le mois de janvier, il pourra commencer à discuter avec d’autres clubs en vue d’un transfert. Affaire à suivre...