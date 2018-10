Sous contrat jusqu’en juin 2019, Yacine Brahimi (28 ans) n’a toujours pas prolongé avec le FC Porto, et ce, malgré plusieurs discussions préliminaires. Et selon A Bola, cette prolongation pourrait finalement ne jamais intervenir. Le quotidien sportif portugais révèle en effet que l’international algérien (43 sélections, 11 buts) pourrait bien aller au bout de son bail et se retrouver libre de signer où bon lui semble dès le mois de janvier.

Si tel était le cas, les Dragões devraient vers 6,5 M€ à Doyen Sports, fonds d’investissement, qui les avait aidé à recruter l’ancien Rennais du temps où il évoluait à Granada. Son potentiel successeur fait même déjà la une au Portugal, il s’agit du Brésilien d’Al Ain Caio Lucas (24 ans).